Мир 22 ноября 2022, 08:58 Генсека НАТО обвинили в одержимости помощью Украине Сенатор Косачев обвинил генсека НАТО Столтенберга в одержимости помощью Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал поставлять Украине оружие, чтобы добиться проведения мирных переговоров. Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале в ответ напомнил, что накачивание страны оружием не способствует мирному диалогу.

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», — написал он.

Реклама

Сенатор удивился, что оба тезиса — «поставить вооружение ВСУ» и «достичь мира» — озвучил один и тот же человек. Йенс Столтенберг фактически провозгласил, что чем больше человек погибнет, тем ближе мирное решение конфликта. Причем последнее должно быть в пользу Украины.

Реклама

Озвучив такую идею, генсек НАТО поддержал «безумную логику украинских авантюристов», заметил Константин Косачев. Интересы Альянса и Украины разошлись, потому что последняя пытается вовлечь его в конфликт. Сенатор считает, что украинские власти встали перед трудным выбором между местью националистов за компромисс с Россией и началом мировой войны. В любом случае, по его словам, большее число жертв не приблизит переговоры.

Йенс Столтенберг выступил на заседании парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде. Он предложил расширить помощь Украине со стороны НАТО, поставить больше оружия и подготовить солдат.