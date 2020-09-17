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    17 сентября 2020, 07:38

    Генсек ООН заявил о потере контроля над ситуацией с COVID-19

    Александра Ломейко

    Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в мире выходит из-под контроля. В ООН заметили, что число жертв COVID-19 скоро превысит миллион человек. Панацеи от пандемии нет.
    Генсек ООН заявил о потере контроля над ситуацией с COVID-19

    Главный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил происходящее на пресс-конференции. Его слова привела пресс-служба международной организации.

    «Вспышка выходит из-под контроля», — подчеркнул Гутерриш. Из-за коронавируса умерли почти миллион жителей планеты.

    Генсек ООН прокомментировал надежду, которые многие возлагают на появление вакцины от COVID-19.

    «Давайте проясним: от пандемии нет панацеи», — сказал он. По мнению Гутерриша, одной вакциной, тем более, в ближайшем будущем, с кризисом не справиться. Он призвал расширять имеющиеся и разрабатывать над новыми инструментами, которые помогут при вспышках COVID-19 и «обеспечат жизненно важное лечение для подавления распространения вируса и спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев».

    Гутерриш подчеркнул, что вакцина против коронавируса должна быть «глобальным общественным благом», доступным для всех. Для этого миру требуется «качественный скачок в финансировании».

    Кроме того, люди должны быть готовы сделать прививку. Глава ООН заметил, что распространение дезинформации о вакцине приводит к нерешительности и дает почву для «диких теорий заговора».

    По данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса на 17 сентября скончались 939 427 человек по всему миру. Подтвержденных случаев заболевания — почти 30 миллионов.

    Новости SMI.FM