ВОЗ: коронавирус сулит тяжелые потери, так как известны не все последствия

Коронавирус все еще может принести тяжелые потери, так как ученые не до конца изучили все возможные последствия COVID-19 для здоровья человека. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как написал ТАСС, в опубликованном в Женеве документе указано, что мир должен подготовиться к новой волне заражений, поэтому этот вопрос необходимо включить в повестку на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

В ВОЗ также отметили, что пандемия коронавируса нового типа показала «катастрофическую неготовность» стран к борьбе с ней, так как пострадала система здравоохранения многих государств.

Около 90% стран сообщили, что не справляются со спросом на медицинскую помощь. При этом от COVID-19 больше всего пострадала иммунизация, лечение психических расстройств и оказание помощи в планировании беременности.

По всему миру с начала пандемии зафиксировали 29,7 миллионов случаев заражения SARS-cov-2. В России коронавирус выявили у 1 079 519 жителей страны. За сутки в стране выявили 5670 новых случаев заражения.