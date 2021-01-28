Генсек ООН выразил надежду на ядерное разоружение РФ и США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и США после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сократят арсенал ядерного оружия, пишет ТАСС.
По словам Гутерриша, увеличение срока действия соглашения было «жизненно необходимым», информирует ИА НСН.
«Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — подчеркнул генсек.
Ранее член комитета Совфеда РФ по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что благодаря продлению ДСНВ уменьшится тенденция к гонке вооружений.