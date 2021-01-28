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    28 января 2021, 10:24

    Генсек ООН выразил надежду на ядерное разоружение РФ и США

    Полина Петрова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и США после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сократят арсенал ядерного оружия, пишет ТАСС.
    Генсек ООН выразил надежду на ядерное разоружение РФ и США

    По словам Гутерриша, увеличение срока действия соглашения было «жизненно необходимым», информирует ИА НСН.

    «Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — подчеркнул генсек.

    Ранее член комитета Совфеда РФ по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что благодаря продлению ДСНВ уменьшится тенденция к гонке вооружений.