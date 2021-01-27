Сенатор Цеков назвал положительным решение РФ и США по СНВ-III

«Очень положительно оцениваю это событие, думаю, что все здравомыслящие люди как в России, так и в США, и во всем мире положительно относятся к нашему совместному решению», — уточнил сенатор.

По его мнению, реализация таких планов поможет уменьшить напряженность в мировом сообществе. Кроме этого, уменьшится тенденция к гонке вооружений. Цеков добавил, что соглашение дарит надежду на продолжение работы по ограничению ядерного вооружения.