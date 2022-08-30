Генсек ООН призвал стороны принять меры по деэскалации ситуации в Ираке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Он (Антониу Гутерриш, — прим. ред.) призывает к спокойствию и сдержанности, а также призывает все соответствующие стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации и предотвращения любого насилия», — сказал официальный представитель генсека ООН.

По словам Дюжаррика, Гутерреш с обеспокоенностью следит за продолжающимися протестами в Ираке, написал RT.

В результате столкновений протестующих и правительственных войск уже погибли 20 человек. Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра устроили вооруженные столкновения с его политическими конкурентами.

Ранее Муктада ас-Садр заявил о прекращении своей политической деятельности. Также он объявил о закрытии всех офисов его партии. Такое решение шиитский лидер принял в качестве протеста после отказа правительства организовать досрочные парламентские выборы.