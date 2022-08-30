Жертвами вооруженных столкновений в Багдаде стали 20 человек

Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра устроили вооруженные столкновения с его политическими конкурентами. В результате конфликта погибли 20 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

Ожесточенные бои начались в столице Ирака. На улицах Багдада появились минометы и тяжелые пулеметы. В качестве подкрепления для сил безопасности в город ввели бойцов иракской армии. Жертвами вооруженных столкновений уже стали 20 человек.

Ранее Муктада ас-Садр заявил о прекращении своей политической деятельности. Также он объявил о закрытии всех офисов его партии. Такое решение шиитский лидер принял в качестве протеста после отказа правительства организовать досрочные парламентские выборы.

Сторонники Муктады ас-Садра ворвались в «зеленую зону» Багдада и захватили штаб-квартиру правительства Ирака. Это привело к стычкам с правоохранителями. Силовикам удалось взять под контроль штаб-квартиру. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал сторонников шиитского лидера освободить все захваченные правительственные здания.