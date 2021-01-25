Генсек ООН предрек миру распад на две части

Мир может распасться на две части, причем во главе каждой из них станут экономики США и Китая. В ООН призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с таким заявлением на мероприятии «Давосская повестка дня», трансляцию которого вел Всемирный экономический форум в Twitter.

«Меня все так же пугает вероятность огромного разлома. Мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле», — сказал он.

Гутерриш добавил, что речь идет о доминировании двух валют, собственных правилах торговли и интернете, а также геополитических и военных стратегиях». Все это в итоге «дает нулевую сумму».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное разделение», — подчеркнул генсек ООН.

Пришедший за пандемией экономический кризис он назвал худшим за последнее столетие. Гутерриш уверен, что в 2021 году к мира появится шанс «перейти от хрупкости к устойчивости» при восстановлении от пандемии COVID-19. Для этого правительствам, международным организациям, обществу и бизнесу нужно работать сообща.