Знать врага в лицо. Как изменился коронавирус за год

Российский научный центр впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фото коронавируса публиковали и раньше, первое было сделано еще год назад в Китае. Такие снимки позволяют ученым изучать отличия штаммов, а обычным людям — узнавать врага в лицо.

Фотосет для коронавируса

25 января российские ученые из ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора объявили, что впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса. Его удалось взять у пациента, вернувшегося из Британии.

Источник фото: rospotrebnadzor.ru

Первый в мире снимок коронавируса, на тот момент унесшего 26 жизней, смогли сделать сотрудники Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний с электронного микроскопа. Фото опубликовало национальное хранилище патогенных микроорганизмов в январе 2020 года.

Источник фото: analyticalscience.wiley.com

В том же месяце специалисты лабораторий Rocky Mountain Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выложили в Сеть свои фотографии коронавируса. Снимки появились благодаря командной работе: вирус предоставила исследовательница RML Эмми де Вит, фотографии сделала микроскопист Элизабет Фишер, а отдел визуализации RML раскрасил изображения. Все фото, сделанные учеными, можно посмотреть в отдельном альбоме.

Источник фото: niaid.nih.gov

В апреле 2020 года РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер» поделилось новыми снимками коронавируса.

Источник фото: ria.ru

Однако к этому моменту в сознании граждан уже закрепился образ шарика с шипами, благодаря растиражированной иллюстрации, созданной в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Шипастый, похожий на плавучую мину, вирус печатали на агитационных плакатах, листовках, рисовали карикатуристы — люди разглядели врага и по мере сил старались бороться с ним. Ведь когда знаешь, как выглядит даже очень грозный враг, не так страшно.

Источник фото: wikipedia.org

В январе этого года реальный коронавирус удалось заморозить криотомографом и отсканировать 3D-сканнером. Результат оказался довольно похожим на предыдущее изображение.

Источник фото: nanographics.at

Важные отличия

И вот российские ученые смогли сделать фото «британского» штамма. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев считает, что фотография «Вектора» отвечает на самый важный вопрос: как сильно изменился вирус?

«Если посмотреть на картинку вирусов, то можно заметить, что его корону образует так называемый спайк-белок, белок „шипиков“. Иммунный ответ при вакцинировании вызывается именно на этот спайк-белок. Поэтому уже хорошо, что он остался на месте. Разумеется, для подтверждения этих данных используются и другие методы, но электронная микроскопия — первый и самый простой этап, чтобы убедиться, что объект на месте и не изменил принципиально свою форму» — рассказал Максим Скулачев «360».

Если же штамм вируса сильно поменяет свою форму и строение, велик шанс, что его не будет узнавать иммунитет, который выработался при вакцинации или у переболевших. Хотя точно определить, «убежал» вирус от иммунитета или нет, с помощью электронной микроскопии невозможно (это слишком грубый метод). В качестве первого шага, чтобы просто убедиться, что объект на месте, — вполне подходит.

По словам Скулачева, если изменения будут видны в электронный микроскоп, это будет очень тревожно: значит, штамм превращается уже в другой вирус. Но это маловероятно, так как «британец» — штамм очень удачный и стабильный с точки зрения вируса.

Профессор, доктор биологических наук, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Бутенко заметил, что у «британского» штамма пока не выявили существенных отличий, которые бы позволяли говорить о неэффективности вакцин.

«Отличия есть. Но, как считают специалисты, они не влияют на изменение основных характеристик. Пока особых оснований нет, кроме предположения о том, что новые штаммы вируса могут заражать большее число людей и быстрее распространять и увеличивать число заболевших», — отметил Бутенко.

Он добавил, что, прежде всего, отличия определяются не с помощью электронной микроскопии, а молекулярно-генетическим методом, то есть полноразмерным секвенированием полного генома выделенных штаммов. По мнению ученого, это важнейший элемент для того, чтобы прогнозировать дальнейшие события.