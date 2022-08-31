Шварценеггер заявил, что Горбачев был его героем и другом

Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер считал первого президента СССР Михаила Горбачева одним из своих героев. Он добавил, что ему посчастливилось называть политика своим другом.

«Михаил Горбачев был одним из моих героев, для меня было честью и удовольствием повстречать его. Мне невероятно повезло называть его другом. Мы все можем извлечь урок из его фантастической жизни», — написал Шварценеггер в Twitter.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа. По данным СМИ, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью первого и единственного президента СССР.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края. Он окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова.

Президентом СССР Горбачев стал в 1990 году. Его избрали на внеочередном съезде народных депутатов. В тот же день он принес присягу и выступил с программной речью на заседании съезда в Кремлевском дворце съездов. До декабря 1991 года он являлся одновременно председателем Совета обороны СССР и Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами СССР.

В декабре 1991 года в Беловежской пуще был подписан документ о прекращении существования Советского Союза. Горбачев 25 декабря 1991 года Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту РФ Борису Ельцину.