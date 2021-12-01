Генсек НАТО Столтенберг отказал Украине в гарантиях безопасности

Украине не стоит рассчитывать на гарантии безопасности со стороны НАТО. Ждать, что альянс прибегнет к коллективной обороне, стране тоже бесполезно. Все дело — в разнице между партнерами и членами НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил это на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге. Слова Столтенберга привела газета «Известия».

«Необходимо различать партнеров и членов альянса», — сказал он.

Глава НАТО добавил, что Украина в качестве ценного партнера может полагаться на всестороннюю поддержку альянса. В отношении членов НАТО при угрозе речь идет как раз о гарантиях безопасности и коллективной обороне.

Для членства Украины в НАТО, отмечал генсек организации, необходим консенсус союзников. Пока что альянс всячески поддерживает украинские власти на пути к вступлению в НАТО.

По словам Столтенберга, альянс предоставляет украинской стороне защиту от России и регулярно предоставляет ей разведданные. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это указал на попытки НАТО втянуть Украину на собственную «орбиту» и сделать из нее «анти-Россию».