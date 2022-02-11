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    11 февраля 2022, 15:39

    Генсек НАТО заявил о возможном усилении боевых групп в Черноморском регионе

    Столтенберг допустил размещение новых боевых группировок НАТО в Черноморском регионе

    Александр Блинов

    Североатлантический альянс может усилить присутствие на востоке Европы и разместить новые боевые группировки в Румынии и других странах Черноморского региона. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передало РИА «Новости».

    Столтенберг посетил Румынию и вместе с президентом страны Клаусом Йоханнисом провел пресс-конференцию на военной базе имени Михаила Когэлничану. Генсек НАТО заявил, что Альянс уже усилил свое присутствие в регионе, но рассмотрит возможность дальнейшего наращивания.

    Боевые группировки НАТО могут разместить в Румынии и других странах региона Черного моря. Министр обороны обсудят эти планы на предстоящей встрече, которая пройдет в ближайшие месяцы. Окончательное решение могут принять уже весной, сказал Столтенберг.

    Генсек НАТО заявил, что эти планы связаны с риском вооруженного конфликта в Европе из-за предполагаемой угрозы со стороны России для Украины и ростом числа российских военных вблизи ее границ.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что страны НАТО продолжают массово перебрасывать на Украину военную технику, направлять инструкторов и советников.