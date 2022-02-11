Генсек НАТО заявил о возможном усилении боевых групп в Черноморском регионе

Североатлантический альянс может усилить присутствие на востоке Европы и разместить новые боевые группировки в Румынии и других странах Черноморского региона. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передало РИА «Новости».

Столтенберг посетил Румынию и вместе с президентом страны Клаусом Йоханнисом провел пресс-конференцию на военной базе имени Михаила Когэлничану. Генсек НАТО заявил, что Альянс уже усилил свое присутствие в регионе, но рассмотрит возможность дальнейшего наращивания.

Боевые группировки НАТО могут разместить в Румынии и других странах региона Черного моря. Министр обороны обсудят эти планы на предстоящей встрече, которая пройдет в ближайшие месяцы. Окончательное решение могут принять уже весной, сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что эти планы связаны с риском вооруженного конфликта в Европе из-за предполагаемой угрозы со стороны России для Украины и ростом числа российских военных вблизи ее границ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что страны НАТО продолжают массово перебрасывать на Украину военную технику, направлять инструкторов и советников.