Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что у российской разведки есть информация о появлении многонациональных отрядов джихадистов на Украине. Об этом он сообщил в интервью «МК».

Украина полным ходом готовится к войне, по словам Нарышкина. На границе с Донбассом сконцентрированы все «хоть в какой-то степени боеспособные» части ВСУ. Сотни тонн военной техники массово перебрасывают с американских баз в Европе, а еще в Великобритании и Канаде. Все больше советников и инструкторов натовского спецназа. Возможно, даже исламистов готовят.

«Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — сказал Нарышкин.

Глава СВР также сообщил, что СБУ и ВСУ ведется подготовка к провокациям на линии разграничения в Донбассе. Их будут преподносить в стиле фейков от «Белых касок» в Сирии.

«Контингент „пропагандистских сил быстрого развертывания“ западных СМИ там же многократно увеличен», — отметил Нарышкин.

Украинская власть стремится к военной диктатуре, но прекрасно понимает, какая судьба ее ждет в случае разжигания войны, в которой не заинтересованы народы Украины и России, заявил глава СВР.

Нарышкин также сообщил, что у российской разведки были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, передал RT.