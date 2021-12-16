Генсек НАТО заявил о расширения альянса вопреки протестам России

НАТО продолжает расширяться, несмотря на протесты России. Альянс уже принял Черногорию и Северную Македонию. Тем не менее, новая стратегическая концепция предполагает лишь партнерство с Украиной. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщило ТАСС.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что альянс не пойдет на компромиссы с РФ. Последняя требует пересмотреть заявление альянса «со временем принять» в свой состав Украину и Грузию. Такое обещание было сделано на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не считает военную поддержку Украины угрозой для России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на дипломатическое решение разногласий между Украиной и Россией. Он заявил, что его страна не хочет военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв.