Генсек НАТО заявил о «глубоком сожалении» из-за прекращения сотрудничества с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил глубокое сожаление прекращением сотрудничества с Россией. Об этом глава Североатлантического альянса рассказал в большом интервью черногорскому изданию Vijesti.

Столтенберг заявил, что военный блок десятилетиями прилагал усилия к улучшению отношений с Россией и напомнил о Совете Россия — НАТО, Основополагающем акте Россия — НАТО. Также, по словам генсека, Россию приглашали к совместной работе по «укреплению безопасности в евроатлантическом регионе».

«Но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», — заявил Столтенберг.

Альянс по-прежнему готов держать «открытыми каналы связи с Москвой», чтобы снижать риски и предотвращать эскалацию.

Во время выступления в Норвегии Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не хочет превращения локального конфликта на Украине в полномасштабную войну на континенте. Текущая обстановка в Европе является самой опасной со времен Второй мировой войны, подчеркнул генсек НАТО.