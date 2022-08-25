Генсек НАТО рассказал, какую пользу Альянсу принесут Швеция и Финляндия

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит его позиции на Крайнем Севере, уверен генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сообщил в комментарии для канадской газеты The Globe and Mail.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО заинтересован в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере. Он отметил, что Арктика — это ворота в Северную Атлантику, через которые проходят «жизненно важные торговые, транспортные и коммуникационные пути между Северной Америкой и Европой». Обеспечение свободы судоходства и беспрепятственного доступа крайне важно «для укрепления нашей экономики и безопасности наших людей», подчеркнул генсек Альянса.

«Как только Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому союзу, семь арктических государств станут членами НАТО. Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере и нашу способность укреплять наших балтийских союзников», — считает Йенс Столтенберг.