В НАТО передали протоколы ратификации США о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Предназначенные НАТО документы, по его словам, станут «последним шагом в процессе утверждения Соединенными Штатами» принятия обеих стран в военный блок.

Заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО одобрили 23 страны из 30 членов альянса, в том числе и США.

В России не раз отмечали, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса не принесет Европе большей безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что НАТО нацелен на конфронтацию и обладает агрессивным характером.

Прямое столкновение с США и военным блоком в интересы России не выходит: страна по-прежнему открыта для диалога и продолжит вести себя ответственно — как подобает крупной ядерной державе.