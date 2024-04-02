Власть 02 апреля 2024, 01:24 Патрушев рассказал о планах НАТО на Украину Патрушев: НАТО и США хотят сохранить Украину как антироссийскую территорию Pixabay

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США И НАТО намерены сохранить Украину или хотя бы ее часть как антироссийскую территорию, которую они будут полностью контролировать. В интервью сайту «Аргументы и факты» секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что задачи СВО остаются актуальными.

«В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока», — отметил Патрушев.

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Секретарь Совбеза дал интервью в связи с 75-летием создания НАТО. Он также подчеркнул, что альянс де-факто является стороной российско-украинского конфликта.

Россия готова к любому развитию событий. НАТО не удастся запугать страну снятием «табу» на отправку кадровых военных организации на Украину, заявил российский дипломат.