Генсек НАТО пообещал продолжать наращивать присутствие на востоке

В связи с растущей активностью России НАТО занялся разработкой планов полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Sunday Telegraph.

Он отметил, что НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации». Она происходит в связи со спецоперацией, развернутой Россией на Украине. По словам Столтенберга, на восточном фланге блока в настоящее время расположено около 40 тысяч военных и это примерно в десять раз больше, чем несколькими месяцами ранее. Предполагается, что их число будет продолжать расти. Как в итоге будет выглядеть группировка Альянса в регионе, станет понятно после саммита в Мадриде, намеченного на июнь 2022 года.

Происходящие процессы Столтенберг назвал «новой нормальностью» для евробезопасности.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — сказал генсек Альянса.

В конце марта Столтенберг сообщил, что в связи с ситуацией на Украине НАТО нарастит военное присутствие у восточных границ блока на море, на суще и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны. Также предполагается создать четыре дополнительные группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал своим коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.