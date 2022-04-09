Держали двери открытыми. Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину возможность вступления России в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал своим коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. Об этом он рассказал в колонке для издания The Atlantic.

В статье экс-глава Белого дома написал, что пытался наставить Россию на правильный «путь развития».

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — написал Клинтон.

Он напомнил о развитии связей между НАТО и Россией в 1990-е годы, указал на заключение Основополагающего акта Россия — НАТО и некоторые другие совместные цели. Политик также признал, что Альянс расширялся на восток, несмотря на возражения России. Клинтон назвал это «правильной политикой».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли». Международная архитектура безопасности нуждается в перестройке, считает британский министр.