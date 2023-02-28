Мир 28 февраля 2023, 14:12 Столтенберг в очередной раз пообещал Украине место в НАТО Генсек НАТО Столтенберг назвал принятие Украины в НАТО отдаленной перспективой РИА «Новости»

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Украина станет членом НАТО, но в далеком будущем. Сначала члены альянса дождутся завершения конфликта и усиления ее армии, заявил журналистам во время визита в Финляндию генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«Это отдаленная перспектива» — сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подтвердил, что другие страны одобрили вступление Украины в Североатлантический альянс, но не в ближайшее время.

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По его словам, в первую очередь НАТО решил помочь стране сохранить суверенитет и независимость. Затем киевскому режиму предстоит усилить свои военные возможности и добиться гарантий того, что ситуация не повторится.

Стремление Украины вступить в НАТО поддержали Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Черногория, Северная Македония и Словакия. Однако представитель немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал сохранить ее нейтральный статус, чтобы скорее завершить вооруженный конфликт с Россией.

Расширение альянса обсудили на саммите в ноябре 2022 года. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин назвал это спекуляцией — НАТО не станет принимать Украину.