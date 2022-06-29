Генсек НАТО не смог назвать сроки возможного вступления Грузии в альянс

В НАТО не готовы назвать какие-либо сроки по возможному вступлению Грузии в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он также добавил, что блок остается привержен сделанным ранее обещаниям. Его слова привело РИА «Новости».

«По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите, но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, когда Грузия может рассчитывать получить приглашение на вступление.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте руководство блока подтвердило, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе. При этом решение вопроса было отодвинуто на неопределенный срок. В июне текущего года на саммите в Брюсселе лидеры НАТО вновь поддержали право этих стран на присоединение. При этом сроки возможного вступления Украины и Грузии в организацию озвучены так и не были.

Ранее сообщалось, что Грузия поддержала антироссийские санкции Евросоюза, но не ввела собственные. Как пояснил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, правительство сделало это из национальных интересов.