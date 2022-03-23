Генсек НАТО: Альянс не будет направлять силы на Украину

НАТО не планирует направлять свои силы на Украину, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Его процитировала «Вечерняя Москва».

Генсек также подчеркнул, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине. По его словам, ложь об Украине и Североатлантическом альянсе распространяют власти Китая.

Ранее, 20 марта, Столтенберг заявлял, что страны Альянса увеличили поставки вооружений и гуманитарной помощи на Украину. Помимо этого, в экономику страны вливаются дополнительные инвестиции. Генеральный секретарь рассказал, что НАТО стремится не допустить выхода конфликта из-под контроля или за пределы Украины, поэтому увеличивает военное присутствие на своих восточных границах и выступает против введения бесполетной зоны над Украиной.

Закрыть небо над Украиной от НАТО неоднократно требовал лидер страны Владимир Зеленский.