Генсек НАТО заявил о дополнительной помощи Украине

Входящие в НАТО страны увеличили поставки вооружений и гуманитарной помощи на Украину. Кроме того, в экономику страны вливаются дополнительные инвестиции. С таким заявлением в интервью телеканалу NBC выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что НАТО увеличивает военное присутствие на своих восточных границах, чтобы не допустить ситуации выхода конфликта за пределы Украины.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что именно поэтому альянс значительно увеличил присутствие своих войск на восточном фланге, а также последовательно выступает против введения бесполетной зоны на Украине. По словам Столтенберга, такой шаг приведет к противостоянию НАТО и России и перекинется на всю Европу.

С требованиями к НАТО обеспечить закрытие неба над Украиной неоднократно обращался лидер страны Владимир Зеленский. После очередного отказа он заявил, что альянс подтвердил свою слабость и неумение кого-то защитить.