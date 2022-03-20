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    20 марта 2022, 17:41

    Генсек НАТО заявил о дополнительной помощи Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не допустит выхода конфликта за пределы Украины

    Анатолий Минкин

    Входящие в НАТО страны увеличили поставки вооружений и гуманитарной помощи на Украину. Кроме того, в экономику страны вливаются дополнительные инвестиции. С таким заявлением в интервью телеканалу NBC выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Генсек НАТО заявил о дополнительной помощи Украине

    Он добавил, что НАТО увеличивает военное присутствие на своих восточных границах, чтобы не допустить ситуации выхода конфликта за пределы Украины.

    «Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины», — заявил Столтенберг.

    Генсек НАТО добавил, что именно поэтому альянс значительно увеличил присутствие своих войск на восточном фланге, а также последовательно выступает против введения бесполетной зоны на Украине. По словам Столтенберга, такой шаг приведет к противостоянию НАТО и России и перекинется на всю Европу.

    С требованиями к НАТО обеспечить закрытие неба над Украиной неоднократно обращался лидер страны Владимир Зеленский. После очередного отказа он заявил, что альянс подтвердил свою слабость и неумение кого-то защитить.