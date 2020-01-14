Генпрокурор США заявил о препятствовании Аррlе важному расследованию

Военнослужащий из Саудовской Аравии убил и ранил солдат и офицеров армии Соединенных Штатов. Следствие заявило, что Apple слишком медленно обрабатывала информацию с iPhone нападавшего.

«Мы отвергаем утверждения, будто Apple не предоставила существенной помощи в расследовании по Пенсаколе. Наши ответы на многочисленные запросы всегда были своевременными и обстоятельными, мы продолжаем давать эти ответы», — пояснили в Apple.

По данным корпорации, на запросы следователей эксперты отвечали в течение нескольких часов. В компании также подчеркнули намерение защищать свои устройства от взлома.

Ранее три человека погибли, еще восемь пострадали при стрельбе на авиабазе ВМС США во Флориде.