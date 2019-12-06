Стрелок убил двух человек и ранил еще 8 на базе ВМС США

Стрельба произошла в пятницу в 06:30 утра по местному времени на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида. После происшествия оба выхода с базы были закрыты.

СМИ: на военно-морской базе во Флориде произошла стрельба Подробнее

Стрелок скончался через полчаса после того, как произошли первые выстрелы. Неизвестно, покончил ли стрелок с собой или его ликвидировали сотрудники полиции. Две жертвы нападения погибли на месте, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице, пишет газета Metro.

На авиабазе служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских. По какой причине нападавший открыл стрельбу, пока не известно.

Это уже второй случай стрельбы на базах ВМС США на этой неделе. До этого стрельба произошла на базе Перл-Харбор. Там погибли два человека.