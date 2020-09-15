Генпрокурор штата в США перепутал человека с оленем и сбил его

Американский генеральный прокурор штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг сбил на дороге оленя. Но на следующий день выяснилось, что под колесами мужчины на самом деле погиб человек.

Генпрокурор сообщил шерифу округа, что поздно вечером 12 сентября сбил оленя. Но на следующее утро рядом с местом ДТП увидели тело мужчины, пишет газета Politico со ссылкой на департамент общественной безопасности Южной Дакоты. Найденный на проселочной дороге мужчина оказался 55-летним жителем города Хаймор Джозефом Бовером.

«Это трагический несчастный случай, и Генеральная прокуратура выражает глубокое сочувствие и соболезнования семье мистера Бовера», — отметил начальник канцелярии генпрокурора Тим Борманн.

Он добавил, что сам Равнсборг оказывает содействие правоохранителям в расследовании аварии. Во время ДТП генеральный прокурор не пострадал.

Как уточняет Associated Press, Равнсборг ехал домой после мероприятия по сбору средств для республиканцев. Сенатор штата Брок Гринфилд подчеркнул, что генпрокурор не пил алкоголь. По его словам, он видел Равнсборга только с газировкой. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.