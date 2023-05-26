Мир 26 мая 2023, 00:36 Генпрокурор России встретился с министром юстиции Египта Генпрокурор России Краснов провел встречу с министром юстиции Египта Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился c министром юстиции Арабской Республики Египет Омаром Марваном. Об этом сообщило российское надзорное ведомство на своем сайте.

В ходе мероприятия Игорь Краснов поблагодарил за поддержку инициативы о проведении встречи. Он указал на динамичность в российско-египетских отношениях по самым разным направлениям, включая сотрудничество в области права.

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«Министерство юстиции Египта большое внимание уделяет вопросам цифровой трансформации правосудия. Аналогичную работу мы проводим и в прокурорской деятельности. Уверен, что обмен опытом в данной сфере мог бы стать еще одним вектором нашего взаимовыгодного сотрудничества», — сказал генпрокурор.

В заключение Краснов выразил надежду на дельнейшее российско-египетское взаимодействие в правоохранительной сфере. По его словам, совместными усилиями страны «способны внести заметный вклад в процесс построения мирного будущего».

Генеральный прокурор России накануне прибыл в Каир для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия. Российскую делегацию пригласил генпрокурор Египта Хамады Эль-Сави.