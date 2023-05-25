Мир 25 мая 2023, 02:18 Генпрокурор России прибыл в Египет с рабочим визитом Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Египет Пресс-служба Генпрокуратуры

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Египет, где встретился c председателем Верховного Конституционного суда страны Булосом Фахми. Это произошло впервые в истории сотрудничества прокуратур двух государств, сообщило российское надзорное ведомство на своем сайте.

Краснов прибыл в Каир для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия. Визит российской делегации состоялся по приглашению генпрокурора Египта Хамады Эль-Сави.

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Взаимодействие надзорных ведомств России и Египта активно развивается. В частности, в июне 2022 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча генпрокуроров стран. Эль-Сави прибыл для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи была подписана программа сотрудничества между надзорными ведомствами на 2022–2024 годы.

В Каире Краснов уже встретился c председателем Верховного Конституционного суда Египта Булосом Фахми.

«Отношения наших стран развиваются 80 лет, и их высокий уровень сегодня является следствием выстраиваемой президентами России и Египта политики, основанной на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал российский генпрокурор.

Краснов также сообщил, что в России сложилась судебно-следственная практика по таким категориям преступлений, как терроризм, экстремизм и их финансирование, отмывание преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, в том числе с использованием виртуальных активов.

Российская сторона, как отметил генпрокурор, готова делиться ею. Также Россия заинтересована в изучении соответствующего опыта правоохранительных и судебных органов Египта.