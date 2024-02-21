21 февраля 2024, 18:10
Генпрокурор Краснов провел встречу с председателем Антикоррупционной службы Казахстана
Генпрокуратура России и Антикоррупционная служба Казахстана заключили меморандум
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхат Жумагали подписали меморандум о взаимопонимании. Документ создаст основу для дальнейшего сотрудничества двух ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Краснов во время встречи обратил внимание на активную реализацию договоренностей, которые стороны достигли летом 2023 года в Екатеринбурге. По его словам, международные антикоррупционные мероприятия продемонстрируют заинтересованность ведомств в улучшении правовых инструментов.
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Подписанный сторонами меморандум также будет способствовать укреплению связей в научно-образовательной и практической сферах, добавили в пресс-службе.
Ранее генпрокурор встретился с главой антикоррупционной комиссии Ирака Хейдаром Хануном. Они подписали программу сотрудничества между странами. Краснов назвал документ «дорожной картой» по реализации меморандума на ближайшие два года.
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Россия
Игорь Краснов
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