Власть 20 февраля 2024, 15:26 Генпрокуратура России подписала программу сотрудничества с Ираком Генпрокурор Краснов встретился с главой антикоррупционной комиссии Ирака Хануном

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел встречу с руководителем Федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака Хейдаром Хануном. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Краснов отметил, что очередные переговоры символично проходят в год 80-летия установления российско-иракских дипломатических отношений. Одной из ключевых составляющих межгосударственного взаимодействия в правоохранительной сфере стало объединение усилий в борьбе с наиболее опасными вызовами, среди которых коррупция занимает особое место.

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Стороны подписали программу сотрудничества между двумя ведомствами.

«Это своего рода „дорожная карта“ по реализации меморандума на ближайшие два года, предусматривающая целый спектр мероприятий по обмену опытом в сфере противодействия коррупции», — отметил Краснов.

Подводя итоги встречи, он отметил, что придает большое значение развитию и углублению отношение Генпрокуратуры России и Федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака.

В октябре 2023 года стороны подписали меморандум о борьбе с коррупцией. Документ подчеркнул общую нацеленность на развитие и укрепление двусторонних связей.