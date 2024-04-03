03 апреля 2024, 17:31
Генпрокуратура попросила ряд стран изучить материалы о терактах в России
Генеральная прокуратура рассмотрела материалы общественников и депутатов о возможной причастности иностранных структур к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Германию, Францию, Соединенные Штаты и на Кипр направили соответствующие запросы. Генпрокуратура выразила надежду, что коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению.
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Генпрокуратура отметила, что речь идет о расследовании фактов организации и финансирования терактов в России и подрывах газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Британские журналисты ранее заявили, что Главное управление разведки Минобороны Украины может снова устроить теракт на Крымском мосту. Атаку якобы запланировали на первую половину 2024 года.
Генпрокуратура РФ
Германия
Россия
Украина
Франция
Северный поток
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