Мир 03 апреля 2024, 17:31 Генпрокуратура попросила ряд стран изучить материалы о терактах в России

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Генеральная прокуратура рассмотрела материалы общественников и депутатов о возможной причастности иностранных структур к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Германию, Францию, Соединенные Штаты и на Кипр направили соответствующие запросы. Генпрокуратура выразила надежду, что коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению.

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Генпрокуратура отметила, что речь идет о расследовании фактов организации и финансирования терактов в России и подрывах газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Британские журналисты ранее заявили, что Главное управление разведки Минобороны Украины может снова устроить теракт на Крымском мосту. Атаку якобы запланировали на первую половину 2024 года.