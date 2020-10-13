Генпрокуратура Армении возбудила дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе

В Армении завели дело о международном терроризме. Поводом для этого стали полученные сведения об участии в боях в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны иностранных наемников.

Армянская генпрокуратура считает, что Баку вербует и использует наемнические силы «с первых дней ведения агрессивной войны». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«В центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по статье „международный терроризм“», — подчеркнули в генпрокуратуре.

По имеющимся данным, военные Азербайджана заставили наемников продолжать военные действия против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики даже в условиях объявленного перемирия. При этом боевики были одеты в форму азербайджанских Вооруженных сил.

В генпрокуратуре заметили, что иностранцы приняли участие в нападении на участок Караханбейли. Их задействовали и для диверсионно-разведывательной операции в направлении Гадрута. Ее результатом стали «сожженные дома, жестоко убитые мирные жители и погибшие военнослужащие армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха — прим. ред.)».

В пресс-службе ведомства уточнили, что используют «весь инструментарий сотрудничества и взаимной правовой помощи с соответствующими государствами», чтобы полностью раскрыть совершенные преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе вновь обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют в развязывании боевых действий друг друга. Главы МИД Азербайджана и Армении встретились 9 октября в Москве, договорившись прекратить огонь в Карабахе с 10 октября. Перемирие длилось меньше суток.