Более 670 неразорвавшихся снарядов нашли в Степанакерте
Работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин ведут саперные группы спасательных сил госслужбы по ЧС Республики Арцах, сообщил инфоцентр Нагорного Карабаха в Telegram.
«Только в Степанакерте уже обнаружены около 673 ракетных, ударных и кассетных бомб турецкого и израильского производства», — отмечено в публикации.
Директор службы полковник Карен Саркисян поручил перевезти неразорвавшиеся боеприпасы из столицы в безопасное место и уничтожить.
С 27 сентября на линии соприкосновения в Карабахе начались бои. Азербайджан и Армения обвинили в развязывании военных действий друг друга. В Карабахе сообщили, что по мирным населенным пунктам непризнанной республики, в том числе Степанакерту, ведутся артиллерийские обстрелы.
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане — частичную мобилизацию. Главы МИД двух государств встретились с российским коллегой в Москве 9 октября. Переговоры шли более 10 часов. По их итогам Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября. Однако в субботу стороны снова предъявили друг другу взаимные обвинения в нарушении перемирия.