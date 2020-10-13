Более 670 неразорвавшихся снарядов нашли в Степанакерте

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе на территории Степанакерта обнаружили более 670 неразорвавшихся снарядов. Их отнесли к турецкому и израильскому производству.

Работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин ведут саперные группы спасательных сил госслужбы по ЧС Республики Арцах, сообщил инфоцентр Нагорного Карабаха в Telegram.

«Только в Степанакерте уже обнаружены около 673 ракетных, ударных и кассетных бомб турецкого и израильского производства», — отмечено в публикации.

Источник фото: инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики / Telegram

Директор службы полковник Карен Саркисян поручил перевезти неразорвавшиеся боеприпасы из столицы в безопасное место и уничтожить.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Карабахе начались бои. Азербайджан и Армения обвинили в развязывании военных действий друг друга. В Карабахе сообщили, что по мирным населенным пунктам непризнанной республики, в том числе Степанакерту, ведутся артиллерийские обстрелы.

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане — частичную мобилизацию. Главы МИД двух государств встретились с российским коллегой в Москве 9 октября. Переговоры шли более 10 часов. По их итогам Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября. Однако в субботу стороны снова предъявили друг другу взаимные обвинения в нарушении перемирия.