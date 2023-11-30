Мир 30 ноября 2023, 12:18 Генконсульство ФРГ закроют в Калининграде Германия закроет генконсульство в Калининграде 30 ноября piqsels

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В Калининграде 30 ноября закроется генконсульство Германии. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

«С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — указали в публикации.

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По консульским и паспортным вопросам учреждение призвало обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге. По визам — в визовый отдел посольства Германии в Москве. Причины закрытия учреждения не указали.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Германия не имеет суверенитета. Именно поэтому власти страны согласились на закрытие газопровода, который поставлял российский газ. Также ФРГ примирилась с тратами на оружие, пенсии, социальные выплаты и зарплаты Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила беспокойство из-за падения внимания к украинскому кризису. Она отметила, что ФРГ поддерживает сближение НАТО с постсоветской республикой. Поэтому, по ее словам, страна выделит еще 11,5 миллиона евро в трастовые фонды Североатлантического альянса.