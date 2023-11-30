Мир 30 ноября 2023, 03:29 Бербок заявила о «фатальном» падении интереса к Украине Глава МИД ФРГ Бербок назвала фатальным спад внимания к украинскому конфликту РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок обеспокоена из-за спада внимания к украинскому кризису. Об этом она заявила в соцсети X.

«В настоящее время внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально», — заявила она.

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При этом Бербок отметила, что Германия поддерживает сближение Североатлантического альянса и Украины, поэтому выделит дополнительные 11,5 миллиона евро в трастовые фонды НАТО. Также она предрекла будущее Украины с Евросоюзом и военным блоком.

Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала действующего министра иностранных дел ФРГ. По ее мнению, Бербок сделала много дипломатических ошибок, в том числе по российскому и израильскому вопросу. Парламентарий заявила о чувстве стыда, возникающем у нее из-за высказываний чиновницы и ее политики. Также Вагенкнехт назвала логику Бербок извращенной и безответственной. Она напомнила, что министр объявила бойкот России и отвергла мирное решение конфликта на Ближнем Востоке.