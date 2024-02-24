Мир 24 февраля 2024, 23:17 Генконсул России рассказал, как Украина выбросила в мусор стамбульские соглашения Генконсул РФ Буравов: Украина из-за Джонсона выбросила стамбульские соглашения РИА «Новости»

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Власти Украины под влиянием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выбросили все достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности в мусорку. Об этом заявил генеральный консул России в Турции Андрей Буравов на Youtube-канале Harici.

По его словам, Россия не отказывалась от диалога. Он напомнил, что в марте 2022 года, когда начались переговоры между Украиной и РФ, был хороший вариант для политического решения.

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«Россия тогда в качестве жеста доброй воли отвела военных из окрестностей Киева. Однако Запад, в частности экс-премьер Британии Джонсон, убедил Киев не идти на мирное соглашение с Россией, после этого Киев, можно сказать, выбросил в мусор все договоренности», — заявил Буравов.

Он объяснил, что для возобновления переговоров между странами необходимо подготовить определенные условия.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за вероятное проведение мирного диалога России и Украины будут отвечать западные лидеры, а не украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что запрет украинских властей на какие-либо контакты с РФ сильно усугубляет положение.