Мир 24 февраля 2024, 18:32 Зеленский не будет отвечать за переговоры по украинскому конфликту Депутат Чепа: за переговоры по Украине будет отвечать Запад, а не Зеленский Pxhere

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За возможное проведение мирных переговоров России и Украины будут отвечать западные лидеры, а не президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

«За все эти мирные переговоры отвечают другие страны и другие руководители, а не Зеленский», — сказал он.

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Депутат отметил, что ничего не знает о секретных мирных планах Швейцарии по украинскому конфликту. Чепа подчеркнул, что запрет Украины на какие-либо мирные переговоры с Россией усугубляет ситуацию. Он напомнил, что украинская сторона отклоняла предложения Китая и других стран.

Ранее Китай пообещал принять активное участие в продвижении мирного диалога между Россией и Украиной. КНР еще в 2023 году представила программу из 12 пунктов по урегулированию конфликта.