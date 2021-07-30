Генерала США призвали уволить после фразы про Путина

В ответ на вопрос, в скольких войнах он победил, генерал армии США Патрик Донахо заявил пользователю: «Не будь подсадной уткой Путина». Таким образом он попытался политизировать вопрос и критику в свой адрес.

О желании генерала найти «российский след» сообщил американский политический обозреватель Такер Карлсон.

«Пользователь спросил, цитирую: «Генерал, в скольких войнах вы победили?» И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль — Патрик Донахо ответил так: «Не будь подсадной уткой Путина», — рассказал Карлсон.

Он показал скриншот комментария генерала на его странице в Twitter. Донахо уже закрыл свой аккаунт в соцсети.

Такер Карлсон подчеркнул, что военные не должны быть политизированы. Он призвал отправить генерала в отставку, так как он «позорит нас».

По мнению консервативного активиста и составителя речей для Джорджа Буша Неда Райана, генерал пытался заслужить «похвалу и повышение». Райан назвал его высказывание атакой на свободу слова, сообщило РИА «Новости».

Замначальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут пожаловался на небывалую «недоброжелательную» активность российской военной авиации. По его словам, в 2020 году зафиксировано небывалое со времен холодной войны число перехваченных у Аляски самолетов РФ.