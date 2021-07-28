Число перехваченных самолетов РФ у Аляски в США назвали рекордным

Во время видеоконференции, посвященной безопасности в Арктике, замначальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут сообщил о рекордном со времен холодной войны числе российских самолетов, перехваченных у Аляски в 2020 году. Он назвал выявленную активность «недоброжелательной».

Мероприятие было организовано Международным центром Вудро Вильсона.

«Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с холодной войны. Так что идет не просто соревнование, а соревнование в военной сфере», — подчеркнул генерал.

По его словам, из-за таких перемен США придется сфокусироваться на Арктике и модернизировать свою стратегию. Вашингтон должен иметь возможность соревноваться в военной сфере в Арктике, а не только сохранять свое присутствие или сотрудничать с партнерами.

Американская стратегия присутствия в Арктике впервые была принята в прошлом году. В Минобороны России не раз заявляли, что летчики дальней авиации систематически совершают полеты над нейтральными водами Арктики. Причем, все они соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

В последнюю декаду июля российский центр освоения Арктики сообщил, что на восстановление маяка на острове Белый экспертный центр «Пора» выделит грант. Будет воссоздан первоначальный внешний вид сооружения.