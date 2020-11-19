Генерала Армении отозвали с линии фронта из-за замечания жене Пашиняна

Одного из генералов армии Армении могли отозвать с фронта из-за замечания жене премьера страны. Ему не понравилось, что женщина находилась в помещении, не предназначенном для гражданских лиц.

Бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян рассказал, что его отозвали из Карабаха в Ереван из-за замечания жене Никола Пашиняна Анне Акопян. Женщина пришла в командный пункт на линии фронта, где смотрела на экране за ходом боевых действий. В помещении нельзя было находиться гражданским лицам.

«Она сидела и смотрела, не вмешиваясь, не давая поручений. Смотрела, что происходит на поле. Я сказал, что зрелищных кадров там не будет, и попросил ее покинуть пункт, так как ребята говорят, кричат, могут нецензурно выражаться», — объяснил Мовсес Акопян на брифинге. Его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что минут через 20 после замечания женщина покинула командный пункт. А уже через четыре часа Акопяна вызвали в Ереван.

Также у Мовсеса Акопяна были разногласия с Самвелом Бабаяном. Он назвал их второй возможной причиной того, что его отозвали с линии фронта.

В Ереване протестующие несколько дней подряд выходят на митинги, требуя отставки Пашиняна. Они возмущены тем, что страна отдала Нагорный Карабах.