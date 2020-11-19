Протестующие в Армении снова вышли на улицы требовать отставки Пашиняна

В Ереване протестующие перекрыли одну из улиц. Они в очередной раз потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Проезжую часть от митингующих освобождали полицейские.

Участники протеста снова призвали Пашиняна покинуть свой пост, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения». Они выстроились в линию и не давали проехать машинам.

Проезжую часть от митингующих начали освобождать сотрудники полиции. В итоге несогласных оттеснили и акция завершилась.

Протестующие возмущались сдачей территорий Нагорного Карабаха Пашиняном и призывали возможных единомышленников присоединиться к ним.

Тем временем Никол Пашинян анонсировал план по работе правительства страны и грядущие перестановки в кабмине. В представленной премьером дорожной карте — 15 пунктов, одним из которых стало возобновление переговоров по статусу Карабаха.

Он также намерен реформировать республиканские ВС, дать социальные гарантии военнослужащим и их семьям и провести реформу избирательной системы Армении. В отставку Пашинян уходить не собирается, о чем неоднократно заявлял.