Генерал заявил об украинской «империи» до Владивостока

Бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко сделал заявление об украинской «империи». Она якобы имела историческое значение и принесла европейскую культуру во Владивосток.

Игорь Смешко считает, что после распада Советского Союза Украина совершила ошибку. Стране надо было назваться «Украина-Русь» — это верно отразило бы вклад украинцев в историю, уверен экс-глава СБУ.

«Это (Украина — прим. ред.) империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», — сказал генерал-полковник в эфире Ukrlife.tv.

Смешко также добавил, что влияние украинской культуры в XVII веке распространилось до Уссурийска и Владивостока, прикрыв собой «очень слабое Московское государство».

«То есть Украина имела огромное историческое влияние», — заключил генерал.

Это не первый раз, когда политики и общественные деятели с Украины делают сомнительные заявления об историческом вкладе страны. Так, экс-посол Украины в США Юрий Щербак жаловался на «кражу» названия Русь. Он уверен, что это слово принадлежит Киеву, а Москва украла его, назвав страну Россией.