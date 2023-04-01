Мир 01 апреля 2023, 00:26 «Очень сложная задача». В Пентагоне усомнились в вытеснении Украиной войск России Американский генерал Милли: Украина в ближайшей перспективе не сможет вытеснить войска РФ РИА «Новости»

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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил. что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь такой цели, как вытеснение войск России. Это же относится к возвращению утраченных территорий, сказал генерал в онлайн-интервью изданию Defence One.

«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — выразил мнение представитель Пентагона.

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Так Милли прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который не раз говорил, что вытеснение российских войск, в том числе с территорий, которые Киев считает своими, главная задача ВСУ.

Это, отметил американский генерал, уже «серьезнейшая задача».

«Очень-очень сложная военная задача. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача», — сказал Милли.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года. И это, по его словам, станет «серьезнейшей задачей» для Берлина, который будет до последнего помогать Киеву.