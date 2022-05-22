Генерал США Милли заявил, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос

Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что возрос риск серьезного конфликта между великими державами. Его слова процитировал AP.

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — отметил Милли.

Генерал подчеркнул, что Америка вступает в мир, который становится нестабильным и имеет потенциал серьезного международного конфликта. И этот потенциал постоянно растет, добавил Милли.

Американским военным в будущем придется сражаться с высокотехнологичным оружием, поэтому необходимо поменять способ мышления и ведения боевых действий, напутствовал выпускников Милли. Он возложил на них ответственность за поддержание мира, сдерживание и предотвращение войн между сверхдержавами в будущем.