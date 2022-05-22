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    22 мая 2022, 04:48

    Генерал США Милли заявил, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос

    Полина Созыкина

    Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что возрос риск серьезного конфликта между великими державами. Его слова процитировал AP.

    Генерал США Милли заявил, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос

    «Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — отметил Милли.

    Генерал подчеркнул, что Америка вступает в мир, который становится нестабильным и имеет потенциал серьезного международного конфликта. И этот потенциал постоянно растет, добавил Милли.

    Американским военным в будущем придется сражаться с высокотехнологичным оружием, поэтому необходимо поменять способ мышления и ведения боевых действий, напутствовал выпускников Милли. Он возложил на них ответственность за поддержание мира, сдерживание и предотвращение войн между сверхдержавами в будущем.