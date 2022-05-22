Глава американского генштаба потребовал обновления армии

Вооруженные силы США должны использовать модернизированные стратегии и оружие. При необходимости это поможет победить в глобальном конфликте. Такую идею выдвинул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Слова главы генштаба приводит AP.

По словам Милли, мир становится все более нестабильным, великие державы намереваются изменить глобальный порядок. В этой связи степень превосходства США уменьшается, стране бросают вызов во всех областях ведения войны. Государство не может претендовать на статус неоспоримой мировой державы, поскольку в Европе США сталкиваются с российской агрессией, в Азии — с резким экономическим и военным ростом Китая и ядерными угрозами КНДР, а на Ближнем Востоке и в Африке — с нестабильностью, исходящей от террористов.

«В мире, в который вы вступаете, потенциально может произойти серьезный международный конфликт между великими державами. И вероятность этого события увеличивается, а не уменьшается», — сказал Милли курсантам.

По его мнению, американские военные должны изменить способ мышления и ведения боевых действий в войнах, которые будут отличаться от нынешних. В будущем солдатам предстоит сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолетами, это потребует навыков общения с искусственным интеллектом, производства синтетического топлива и 3D-технологий.

Что касается ответственности за поддержание мира, сдерживание и предотвращение войн между сверхдержавами, то все это Милли возложил на будущих военных.