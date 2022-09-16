Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением | 360°

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Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Зеленскому выступить с видеообращением

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Генеральная ассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения. Об этом сообщило РИА «Новости».

В поддержку такого решения проголосовала 101 страна. Против выступили семь государств, в их числе Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, отметил RT. Воздержались 19 стран.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи.

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Россия выступила против идеи позволить ему записать видеообращение. Как отметил российский постпред при ООН Василий Небензя, такой шаг стал бы очередным нарушением установленных странами организации правил. Он заметил, что Зеленский свободно путешествует по стране, но почему-то не может посетить Генассамблею.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке 20 сентября. Предполагалось, что выступать на саммите перед собравшимися будут только непосредственно прибывшие на него представители стран.

Владимир Зеленский

ООН

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