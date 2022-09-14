Россия выступила против идеи позволить Зеленскому записать видеообращение для ГА ООН. | 360°

Мир 14 сентября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Россия выступила против идеи позволить Зеленскому записать видеообращение для ГА ООН. Небензя: видеообращение Зеленского на ГА ООН нарушит установленные правила Пресс-служба МИД РФ

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В России негативно отнеслись к идее позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение для Генассамблеи ООН. Об этом заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя, слова которого процитировал ТАСС.

Дипломат напомнил, что подобный шаг стал бы очередным нарушением установленных странами ООН правил. Зеленский, по его словам, свободно путешествует по стране, но почему-то не может приехать на Генассамблею.

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«Если не может приехать, значит, назначает своего представителя, который выходит на Генассамблею. Это очередное нарушение», — подчеркнул Небензя.

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Источник ТАСС в ООН отмечал, что Генассамблея в ближайшие дни должна рассмотреть вопрос о возможности предоставить президенту Украины право выступить на неделе высокуого уровня дистанционно.

Выступление Зеленского на ГА ООН заявили на 21 сентября. Формат мероприятия в 2022 году предусматривает, что выступать перед собравшимися будут только непосредственно прибывшие в Нью-Йорк представители стран.

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