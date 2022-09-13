Гей-парад и «шествие семей» в Белграде отменили | 360°

Мир 13 сентября 2022, 23:39 Поделиться Telegram

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Viber Гей-парад и «шествие семей» в Белграде отменили МВД Сербии запретило одновременное проведение в Белграде гей-парада и «шествия семей» РИА «Новости»

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Никаких массовых шествий в ближайшую субботу, 17 сентября, в Белграде проводить не будут, чтобы не допустить массовых беспорядков.Так МВД Сербии объяснило отказ в удовлетворении заявок организаторов гей-парада и создателей «шествия семей.

В ведомстве объяснили, что руководствуются законом о публичных собраниях и конституцией страны.

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«Существует высокий риск того, что безопасность участников обеих прогулок по заявленным маршрутам будет поставлена ​​под угрозу, а также безопасность других граждан», — отметили в сообщении ВД Сербии.

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Правоохранители пояснили, что организаторы шествий выбрали маршруты в непосредственной близости друг от друга. Так как участники прогулок сильно различаются во взглядах, то появился риск насилия, уничтожения имущества и других форм нарушения общественного порядка.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что полицейские не только ведут борьбу с преступностью, но и следят за поддержанием общественного порядка. Поэтому проведение двух шествий одновременно невозможно.

«В нынешней геополитической ситуации и напряженности в регионе бессмысленные конфликты на улицах Белграда осложнили бы положение нашей страны, поставили бы под угрозу безопасность участников акции, а также других жителей города», — заявил министр.

Глава МВД Сербии призвал всех уважать закон и поставить общественную безопасность выше личных и политических интересов.

О том, что МВД Сербии запретит проведение гей-парада в Белграде ранее заявил президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что власти опасаются беспорядков. При этом Вучич подчеркнул, что решение о запрете вынесут за 36 часов, чтобы организаторы могли его обжаловать.

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