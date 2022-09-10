Вучич назвал истинную причину отмены гей-парада в Белграде | 360°

Мир 10 сентября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber Вучич назвал истинную причину отмены гей-парада в Белграде Президент Сербии Вучич: гей-парад в Белграде отменят во избежание беспорядков РИА «Новости»

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МВД Сербии вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, заявил президент страны Александр Вучич. Он добавил, что организаторы смогут обжаловать решение.

«Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы оспы обезьян… Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — процитировало Вучича РИА «Новости».

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Президент Сербии добавил, что решение о запрете шествия огласят не позднее чем за 36 часов до его начала. Это время организаторы смогут потратить на обжалование этого решения в установленном законом порядке, уточнило ИА НСН.

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Всеевропейский парад был намечен на период с 12 по 18 сентября. Ранее Александр Вучич сообщал о его отмене в свете кризиса в Косове и других проблем в стране. В ответ организаторы объявили, что мероприятия все равно состоятся, но без парада.

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