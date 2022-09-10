Вучич назвал истинную причину отмены гей-парада в Белграде | 360°

Все новости

Важное

10 сентября 2022, 14:47

Путин почтил память погибших солдат в ходе спецоперации

Мир

10 сентября 2022, 14:40

Съемки сериала о королевской семье Великобритании приостановят после смерти Елизаветы II

Реклама

Подмосковье

10 сентября 2022, 14:28

Стадион возродили в Павловском Посаде

Важное

10 сентября 2022, 14:13

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Эксклюзив

10 сентября 2022, 14:05

Три детские площадки открыли в Дубне в рамках губернаторского проекта

Эксклюзив

10 сентября 2022, 14:03

США поставили мир на грань «нефтяной войны»

Важное

10 сентября 2022, 13:59

Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза опровергли

Важное

10 сентября 2022, 13:51

Путин посетил «Лужники» и осмотрел новые спортцентры

Мир

10 сентября 2022, 13:40

Вучич назвал истинную причину отмены гей-парада в Белграде

Мир

10 сентября 2022, 13:40

Вучич назвал истинную причину отмены гей-парада в Белграде

Президент Сербии Вучич: гей-парад в Белграде отменят во избежание беспорядков

Читать 360tv в

МВД Сербии вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, заявил президент страны Александр Вучич. Он добавил, что организаторы смогут обжаловать решение.

«Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы оспы обезьян… Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — процитировало Вучича РИА «Новости».

Реклама

Президент Сербии добавил, что решение о запрете шествия огласят не позднее чем за 36 часов до его начала. Это время организаторы смогут потратить на обжалование этого решения в установленном законом порядке, уточнило ИА НСН

Реклама

Всеевропейский парад был намечен на период с 12 по 18 сентября. Ранее Александр Вучич сообщал о его отмене в свете кризиса в Косове и других проблем в стране. В ответ организаторы объявили, что мероприятия все равно состоятся, но без парада.

Сербия

Александр Вучич

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама